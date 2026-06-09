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НовостиОбщество9 июня 2026 15:04

Воронежский бизнесмен завышал цены в школьной столовой

ИП оштрафовали на 50 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
В соответствии с частью 1 статьи 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования) индивидуальный предприниматель признан виновным, ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования) индивидуальный предприниматель признан виновным, ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Железнодорожного района Воронежа в результате проверки выяснила, что в одной из школ цены на кондитерские изделия и напитки существенно (более чем на 25 процентов) превышали стоимость идентичных товаров, представленных в близлежащих к образовательному учреждению торговых точках. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В соответствии с частью 1 статьи 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования) индивидуальный предприниматель признан виновным, ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.

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