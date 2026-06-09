Тысячи воронежцев останутся без воды в ночь на 10 июня

С 21:00 9 июня и до окончания работ без воды останутся жители восьми улиц, семи переулков и одного проспекта. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящей ночью, с 9 на 10 июня, в доме № 124 по улице Ленинградской в Воронеже пройдут аварийные работы на водоводе диаметром 600 миллиметров.

- С 21:00 и до окончания работ без воды останутся жители восьми улиц, семи переулков и одного проспекта, - сообщили в водоканале.

Итак, воды не будет на улицах:

- Ленинградская (№№ 1, 1а, 2, 2А, 2т, 3, 4а, 5, 6, 6в, 6т, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29, 29г, 29в, 29д, 30, 30а, 31, 31а, 31б, 31в, 33, 34а, 36б, 41, 41т, 42, 45, 46, 48, 50, 50а, 50б, 55, 55а, 56, 56а, 56б, 56д, 57, 57т, 58, 58б, 58а, 59, 59/7, 59в, 60, 62, 62а, 62б, 64, 64а, 68, 70, 70д, 70т, 72, 78, 80, 80а, 82, 82а, 82б, 82в, 84б, 86т, 88, 92, 94, 96, 96а, 98г, 98д, 100, 102, 102б, 104, 104а, 106, 106а, 106б, 108, 108а, 110, 110а, 110б, 112а, 114, 114а, 116, 116а, 116б, 118, 118а, 120, 120б, 120б, 122, 122а, 122б, 124, 126, 126а, 126т, 128, 128а, 128т, 130, 132, 132а, 132в, 132д, 134, 136, 136а, 136б, 136т, 138, 138а, 140, 142);

- Циолковского (№№ 9, 11, 12а);

- Порт-Артурская (№№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12);

- Героев Стратосферы (№№ 1, 3, 3а, 5, 7);

- Димитрова (№№ 55, 59, 60к, 64а, 67, 67а, 70, 75, 77);

- Брусилова (№№ 2, 2а);

- Полины Осипенко (№№ 2, 4, 9, 11, 13, 13а);

- Серова (№№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

переулках:

- Полтавский (№№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36);

- Мостостроителей (№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7);

- Гранитный (№№ 1, 3, 5, 7, 9);

- Гвардейский (№№ 1, 2, 3, 4, 4д, 5, 11, 21, 23, 23а, 25, 27, 27а, 50);

- Доблести (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

- Флотский (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10);

- Корниловский (№№ 4, 5, 6, 7, 8);

и Ленинском проспекте (№№ 10, 10а, 12, 14, 14т, 16, 16/2, 16т, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22/1, 22/2, 24/2, 24/1, 26/3, 26/1, 26/2, 28/2, 28, 28/1, 30, 30/1т, 32, 34, 36, 36а, 38, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80/2, 80/1, 82, 84, 86, 88, 88т, 90, 92/2, 92/1, 92а, 94, 94/4, 94/5, 94/6, 94в, 96/3, 96а, 96б, 98/3, 98/2, 100/3, 100б, 102, 104/1, 104/3, 106, 108, 108а, 110, 110/2, 112, 114, 114/2, 116, 116/2, 116/3, 116а, 116д, 116е, 116и, 116с, 116у, 116а, 116б, 124, 124а, 124б, 126, 126а).

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