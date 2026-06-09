За убийство с особой жесткостью воронежца на 16 лет отправили в колонию

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Суд установил, что в сентябре 2025 года 30-летний житель Воронежа пьянствовал со своим знакомым на улице Чебышева в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В какой-то момент мужчины повздорили, что фигурант особой жестокостью избил своего обидчика, применив в том числе и стеклянную бутылку. Эксперты насчитали на теле погибшего не менее 196 травматических воздействий.

Во время смертельного избиения жена убитого просила злоумышленника прекратить противоправные действия, но тот пригрозил расправой и над ней.

9 июня начальник уголовно-судебного управления прокуратуры области Олег Шорохов поддержал государственное обвинение в Воронежском областном суде. В соответствии с п. «д» ч. 2 ст. 105 и п. «б» ч. 2 ст. 119 УК РФ осужденному назначено 16 лет исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 18 месяцев.

Кроме того, в пользу жены убитого взыщут компенсацию морального вреда в миллион рублей.