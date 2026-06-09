Воронежец хранил в сарае 385 граммов каннабиса

В соответствии с ч. 2 ст. 228 УК РФ фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о возможном хранении запрещенных веществ 63-летним жителем Верхнехавского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

При обыске в сарае, расположенного на улице Мира в селе Верхняя Луговатка, нашли свертки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это каннабис общим весом 385,10 грамма. Мужчина признался, что нашел дикорастущую коноплю в окрестностях, высушил ее и хранил для личного употребления.

В соответствии с ч. 2 ст. 228 УК РФ фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.

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