Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2026 13:03

Воронежец хранил в сарае 385 граммов каннабиса

Он нашел наркотикосодержащее растение в селе Верхняя Луговатка
Алексей СЕРГУНИН
В соответствии с ч. 2 ст. 228 УК РФ фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.

В соответствии с ч. 2 ст. 228 УК РФ фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о возможном хранении запрещенных веществ 63-летним жителем Верхнехавского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

При обыске в сарае, расположенного на улице Мира в селе Верхняя Луговатка, нашли свертки с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это каннабис общим весом 385,10 грамма. Мужчина признался, что нашел дикорастущую коноплю в окрестностях, высушил ее и хранил для личного употребления.

В соответствии с ч. 2 ст. 228 УК РФ фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.