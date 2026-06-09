Воронежский «Факел» могут возглавить бывшие функционеры «Пари НН» и «Черноморца»

Как известно, 15 июня пост генерального директора воронежского «Факела» покинет Роман Асхабадзе. Как уверяет «РБ Спорт», его могут сменить Дмитрий Кондратов и Валентин Климко.

Отметим, что ранее Климко был гендиректором армавирского «Торпедо» и президентом «Черноморца». А Кондратов занимал пост председателя совета директоров нижегородского «Пари НН».

Напомним, что вместе с Асхабадзе стан «огнеопасных» покинут спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов.

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