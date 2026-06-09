В Воронеже пьяный водитель устроил гонки с мотоэкипажем ДПС

фото ГАИ Воронежской области

Гонки на днях устроил воронежец с автоинспекторами-мотоциклистами. Инцидент произошел 7 июня.

Водитель Kia не остановился по неоднократному требованию автоинспекторов. Автомобилист пытался оторваться от преследования дорожных полицейских, что привело к погоне. Преследование завершилось на улице Церковной, где сотрудники мотогруппы Госавтоинспекции заблокировали иномарку.

Нарушителем оказался 40-летний воронежец, у которого наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Ему провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора алкотектор «Юпитер». Результат составил 0, 750 мг/л наличия этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

- Мужчине грозит штраф в 45 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до двух лет, - сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.

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