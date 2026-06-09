В Воронеже с 15 июня закрывают корабль-музей «Гото Предестинация»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

С 15 июня воронежцы не смогут посетить «Гото Предестинацию». Экспозиция корабля-музея будет закрыта, прекращаются экскурсии, съемки и мероприятия, сообщили в министерстве культуры Воронежской области. Причина - ремонт верхней палубы. Восстановительные работы по плану продлятся до 21 июня.

Поскольку по понедельникам в музеях выходной, экскурсии на «Гото Предестинацию» возобновятся со вторника, 23 июня.

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