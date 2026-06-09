Воронежцев предупредили о грозе и сильном ветре

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Воронежская область задержалась в зоне желтой погодной опасности. Жителей региона предупредили о неблагоприятных условиях до вечера вторника. По данным прогностической карты Гидрометцентра по ЦФО, до 18 часов 9 июня местами по области ожидаются грозы, сопровождаемые сильным ветром - с порывами до 16 метров в секунду.

При таком ветре не ставьте автомобили рядом со старыми деревьями и рекламными щитами - во избежание их падения на машины.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.