Под Воронежем 60-летнего мужчину будут судить за попытку убийства соседа

В Острогожске завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя, который пытался убить своего знакомого. Мужчину обвиняют в покушении на убийство, материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд. Об этом в региональном СУ СК сообщили 8 июня.

По данным ведомства, в феврале текущего года на улице Кирова во время ссоры обвиняемый достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в лицо. Стрелок после это попытался скрыться, но его задержали полицейские. Пострадавший выжил - ему вовремя успели оказать медицинскую помощь.

Следователи собрали доказательства вины мужчины: против него говорят показания очевидцев и самого потерпевшего, а также результаты экспертиз.