Под Воронежем задержали 25-летнего парня из соседнего региона за угон иномарки

. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

В поселке Комсомольский Рамонского района 25-летний приезжий из Ивановской области совершил угон автомобиля «Форд Фокус». Как сообщили в региональной полиции, в ночь на 8 июня злоумышленник, заметив на улице Цветочной оставленную без присмотра иномарку, решил воспользоваться ситуацией и уехать на ней к себе на родину.

Владелец машины обнаружил пропажу утром и сразу сообщил о случившемся в полицию. Выяснилось, что 30-летний собственник автомобиля оставил авто открытым, а ключи находились в замке зажигания. Это значительно облегчило задачу подозреваемому, который, как оказалось, ранее уже был судим за подобные преступления.

Для поиска угнанного автомобиля в регионе был введен план «Перехват». Машину удалось остановить в Калаче, где и задержали подозреваемого.

Мужчина признался, что приехал в область погостить к знакомым, но, увидев машину с ключами внутри, решил забрать ее себе.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой составляет до шести лет лишения свободы.