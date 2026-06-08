43-летний воронежец пойдет под суд за попытку подкупить автоинспектора

Фигурант признал свою вину Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу. Меру ответственности для него определит суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 8 июня.

По данным следствия, утром 24 апреля на Петровской набережной инспектор ДПС остановил автомобиль и в ходе проверки документов выяснил, что машина не зарегистрирована по всем правилам. Чтобы избежать административной ответственности и не лишиться авто, водитель решил договориться с полицейским на месте и предложил ему деньги.

Несмотря на предупреждение инспектора о том, что предложение взятки — это преступление, мужчина настаивал на своем. Он положил 20 тысяч рублей между передним сиденьем и подлокотником патрульной машины. Сотрудник полиции от денег отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть. Фигурант признал свою вину.

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