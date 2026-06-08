В Воронежской области сменился начальник регионального управления МВД

Назначение состоялось 8 июня Фото: правительство Воронежской области.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД по Воронежской области. Им стал 47-летний генерал-майор полиции Максим Петрушин. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в соцсетях.

Назначение состоялось 8 июня. Новый начальник ведомства приступил к выполнению своих обязанностей. Основными задачами для него станут обеспечение правопорядка, защита безопасности жителей и контроль ситуации в приграничном регионе.

Напомним, на новом посту в Воронеже Максим Юрьевич сменил Михаила Бородина, который покинул должность в начале марта 2026 года в связи с выходом в отставку по выслуге лет.

Справка КП:

Максим Юрьевич родом из города Нижний ломов Пензенской области, там он и родился 15 июля 1978 года. Окончил специальную среднюю школу милиции МВД в Елабуге и Саратовский юридический институт МВД РФ.

Службу в органах начал в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел Нижнего Ломова. Работал на должностях оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного, начальника отделения.

C 2015 по 2018 годы занимал должность заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области, с 2018 по 2020 годы - начальник управления.

С 2020 по 31 января 2022 года - заместитель начальника управления МВД России – начальник полиции УМВД России по Пензенской области.

Указом Президента Российской Федерации от 31 января 2022 года № 28 Петрушин Максим Юрьевич был назначен начальником УМВД России по Ульяновской области.

Награжден ведомственными наградами.