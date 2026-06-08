В воронежском сквере к сезону обновили зеленый арт-объект

Фото управы Ленинского района

В Ленинском районе Воронежа уже несколько лет есть зеленый арт-объект, ставший своеобразной фото-зоной для горожан и гостей.

С наступлением нового теплого сезона, на одной из центральных улиц района — Кольцовской — мастера топиарного искусства из МБУ «Комбинат благоустройства Ленинского района» берутся за обычные садовые ножницы, чтобы придать необычную форму кустарнику. Он превращается в зеленое сердце.

Фото управы Ленинского района

Эта композиция быстро завоевала любовь воронежцев. «Сердце города» на Кольцовской стало не просто элементом благоустройства, а настоящим символом улицы и центром притяжения. Прохожие, знающие такую традицию, специально останавливаются, чтобы сделать памятную фотографию на фоне арт-объекта.

- Этот пример наглядно показывает, что даже в такой утилитарной сфере, как коммунальное хозяйство, есть место для креатива. Инициатива комбината благоустройства доказывает: внимание к деталям и творческий подход способны превратить стандартный уход за растениями в создание уникальных городских символов, которые делают жизнь в районе теплее и уютнее, - отметил глава Ленинского района Иван Молоканов.