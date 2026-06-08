Почти 60% воронежцев не боятся за свою работу

Более половины работающих жителей Воронежа — 59% — чувствуют себя на своих местах уверенно и не испытывают никаких профессиональных страхов. Таковы данные опроса аналитиков SuperJob, который проходил в первой половине мая.

Несмотря на спокойствие большинства, у части горожан все же есть поводы для беспокойства. Самый распространенный страх — это боязнь увольнения, его назвали 10% опрошенных. На втором месте оказались опасения, связанные с низкой зарплатой или недооцененностью со стороны руководства (6%). Замыкает тройку лидеров страх стать невостребованным специалистом на рынке труда (5%). Кроме того, воронежцы переживают из-за сложных отношений с начальством, нестабильности компании, возможного банкротства или опасаются не справиться с порученными задачами.

Интересно, что «рабочие» фобии зависят от пола. Женщины в Воронеже чаще переживают о размере своего дохода и о том, что у них не получится качественно выполнить работу. Мужчины же смотрят на ситуацию иначе: их больше беспокоят риски увольнения, общая нестабильность компании и возможный обман со стороны работодателя.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.