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НовостиОбщество8 июня 2026 11:40

Воронежский школьник стал победителем конкурса чтецов на фестивале «Красная площадь»

Семен Каштанов прочитал отрывок из произведения Марины Дружининой «Искусство чтеца»
Ирина КАЗАНИНА
Фото министерства культуры Воронежской области

Фото министерства культуры Воронежской области

Воронежский школьник Семен Каштанов стал победителем конкурса чтецов на книжном фестивале «Красная площадь», который прошел в столице. В звездном турнире встретились 12 юных чтецов из разных стран и регионов России.

Конкурс чтецов включал два направления: в российском заявки подали из всех 89 регионов страны, в международном треке приняли участие представители 65 стран.

Участники в возрасте от 10 до 17 лет прочитали наизусть отрывки из произведений Тамары Крюковой, Марины Москвиной, Виктора Астафьева, Энди Вейера, Рэя Брэдбери, Марины Дружининой. Текст каждый выбирал на свое усмотрение.

Воронежец Семен Каштанов выбрал отрывок из произведения Марины Дружининой «Искусство чтеца».

- Герои в нем разнохарактерные и очень схожи со мной, аргументировал Семен. - Долго готовился, прорабатывал каждую роль, чтобы передать образ и характер героев.

Наряду с нашим школьником победителями звездного турнира стали Хушнуд Душанбиев из Таджикистана и Полина Фенченко из Калужской области.