Воронежская область на третьем месте среди регионов России по востребованности агрономов

Ситуация на воронежском рынке труда указывает на кадровый голод в этой сфере Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Воронежская область заняла третье место среди всех российских регионов по востребованности агрономов по итогам первого полугодия 2026 года. Местные аграрные предлагают им зарплаты, которые даже превышают текущие ожидания самих соискателей. Об этом сообщили аналитики hh.ru 8 июня.

В начале первого месяца лета в стране было доступно около 3,9 тысячи вакансий для агрономов. Воронежская область стала одним из лидеров по количеству предложений в Центральной России, разделив вторую строчку с Москвой — на каждый из этих регионов пришлось по 6% от общероссийского числа вакансий. Чуть меньше запросов в Липецкой (4%), Тамбовской, Курской и Белгородской (по 3%) областях.

Ситуация на воронежском рынке труда указывает на кадровый голод в этой сфере: на одну вакансию здесь приходится лишь 3,8 резюме. Для сравнения, по рынку труда области в целом этот показатель в два раза выше и составляет 8,6 резюме на место. Поэтому сегодня среднее предложение по зарплате для агронома в регионе составляет 100 тысяч рублей, что на 6% выше, чем запрашивают сами кандидаты.

При этом предлагаемые зарплаты в соседних регионах варьируются от 109 до 137 тысяч рублей. Чаще всего от специалистов ждут глубоких знаний в растениеводстве, защите растений и агрохимии, а также умения планировать производство и организовать рабочий процесс в поле.

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