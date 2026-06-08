Воронежский селекционер вывел новый сорт пиона и назвал в честь ботсада ВГУ

«Ботсад ВГУ» выделяется своей насыщенной ярко-розово-малиновой окраской и необычной махровой фактурой Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Воронежский пионовед и селекционер Алексей Бредихин представил новый сорт пиона, который получил официальное имя «Ботсад ВГУ». Этот цветок, по словам сотрудника ботсада Лилии Лепешкиной, стал практически воплощением истории самого сада — места, которое пережило немало потрясений, но сохранило свою красоту и научную значимость. Об этом корреспонденту «КП-Воронеж» рассказали организаторы фестиваля пионов в минувшие выходные.

Как рассказал сам Алексей Бредихин, сорт относится к редкой группе кактусовых пионов, для которых характерны изящные лепестки с острыми кончиками. Селекционер отметил, что «Ботсад ВГУ» выделяется своей насыщенной ярко-розово-малиновой окраской и необычной махровой фактурой — в момент полного раскрытия лепестки кажутся слегка «помятыми».

Путь от первого семечка до признания сорта занял около семи лет. Испытания нового «именного» пиона проходили непосредственно на территории сада, где селекционер отбирал лучшие экземпляры.

— Сорт отражает неординарность и полифункциональность Ботанического сада. Он стал одним из призеров выставки в этом году, — добавили организаторы.

Кстати, подробный репортаж и фотографии с фестиваля «Воронежские пионы» можно посмотреть в предыдущем материале «Комсомолки».

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