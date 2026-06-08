В центре Воронежа за 420 миллионов продается бизнес-центр «Арсенал»

В Воронеже продается бизнес-центр «Арсенал», который расположен на улице Арсенальной. Объект выставили на продажу на сайте объявлений.

Собственник просит за пятиэтажное здание площадью 5,9 тысяч квадратных метров и земельный участок в 26 соток 420 миллионов рублей.

Сейчас в бизнес-центре работают много арендаторов. В помещениях проведен дизайнерский ремонт, есть современный лифт, а также подведены девять провайдеров.

Для сотрудников и посетителей есть собственная парковка, где могут разместиться до 90 автомобилей.