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НовостиОбщество8 июня 2026 10:30

В центре Воронежа за 420 миллионов продается бизнес-центр «Арсенал»

В здании пять этажей, а рядом собственная парковка
Ирина КАЗАНИНА

В Воронеже продается бизнес-центр «Арсенал», который расположен на улице Арсенальной. Объект выставили на продажу на сайте объявлений.

Собственник просит за пятиэтажное здание площадью 5,9 тысяч квадратных метров и земельный участок в 26 соток 420 миллионов рублей.

Сейчас в бизнес-центре работают много арендаторов. В помещениях проведен дизайнерский ремонт, есть современный лифт, а также подведены девять провайдеров.

Для сотрудников и посетителей есть собственная парковка, где могут разместиться до 90 автомобилей.