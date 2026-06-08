В Воронежской области ищут 63-летнего Александра Шматова

. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте..

В Панинском районе разыскивают Александра Васильевича Шматова, который перестал выходить на связь 3 июня 2026 года. Мужчина проживает в селе Красный Лиман 2-й, с того дня о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили воронежские волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в ночь на 8 июня.

Александр Васильевич не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Он ростом 170 см, имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. На момент пропажи был одет в вишневую клетчатую рубашку, серую футболку, зеленые камуфляжные штаны и бежевые босоножки.

Родственники и добровольцы просят всех, кто видел Александра Васильевича или обладает любой информацией, которая поможет установить его местонахождение, срочно сообщить об этом. Информацию можно передать по телефону горячей линии отряда: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по всей России) или по номеру экстренных служб 112.

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