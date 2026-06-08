В поселке Отрадное под Воронежем построят новую поликлинику за 669,3 миллиона

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АО СЗ «Домостроительный комбинат» (ДСК) стало победителем тендера на строительство поликлиники в поселке Отрадное Новоусманского района Воронежской области. Контракт на выполнение работ заключили по стартовой цене 669,3 миллиона рублей, средства выделяются из федерального и регионального бюджетов. В торгах также участвовала компания, предложившая цену 627,9 миллиона.

Напомним, проект предусматривает строительство шестиэтажного здания площадью 1,5 тысячи квадратных метров с пропускной способностью до 300 посещений в смену, а также возведение на прилегающей территории гаража площадью 375,9 «квадратов» на три автомобиля. Решение о строительстве объекта было принято на фоне дефицита медицинских мощностей в поселке, где действующая амбулатория обслуживает значительное количество жителей, в том числе 6,5 тысяч детей.

Срок завершения всех работ по контракту установлен на 1 декабря 2027 года. На объект предусмотрена пятилетняя гарантия подрядчика.

Кстати, параллельно с развитием медицинской инфраструктуры власти региона запланировали строительство школы в селе Александровка Новоусманского района, которая будет рассчитана и на прием детей из Отрадного.