Начальник воронежской Росгвардии получил звание генерал-майора полиции

Владимир Путин своим приказом присвоил начальнику воронежского управления Росгвардии Алексею Баранникову специальное звание генерал-майора. Приказ подписан 4 июня 2026 года.

В органах внутренних дел и Росгвардии Алексей Баранников работает уже больше четверти века. Ранее он уже занимал руководящие посты, а также имеет опыт участия в СВО и других боевых действиях.

За образцовое выполнение служебного долга и проявленный при этом профессионализм Баранников поощрялся вышестоящим командованием, имеет государственные и ведомственные награды.