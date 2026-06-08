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НовостиОбщество8 июня 2026 9:33

Начальник воронежской Росгвардии получил звание генерал-майора полиции

Президент подписал соответствующий приказ 4 июня
Ирина КАЗАНИНА

Владимир Путин своим приказом присвоил начальнику воронежского управления Росгвардии Алексею Баранникову специальное звание генерал-майора. Приказ подписан 4 июня 2026 года.

В органах внутренних дел и Росгвардии Алексей Баранников работает уже больше четверти века. Ранее он уже занимал руководящие посты, а также имеет опыт участия в СВО и других боевых действиях.

За образцовое выполнение служебного долга и проявленный при этом профессионализм Баранников поощрялся вышестоящим командованием, имеет государственные и ведомственные награды.