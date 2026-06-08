Шесть следующих через Воронеж поездов задерживаются из-за атаки БПЛА

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В пути из-за атаки беспилотника задерживаются шесть пассажирских поездов, следующих через Воронежскую область. Инцидент произошел с составом «Москва – Симферополь».

В результате атаки на состав смертельные ранения получил помощник машиниста. Пострадал и машинист. К счастью, все пассажиры остались целы. Однако инцидент привел к временной остановке движения поездов на территории Крыма. Из-за этого в пути задерживаются следующие через Воронеж поезда:

№92 «Москва – Севастополь», отправление 6 июня;

№173 «Москва – Евпатория», отправление 6 июня;

№28 «Москва – Симферополь», отправление 7 июня;

№92 «Севастополь – Москва», отправление 7 июня;

№98 «Симферополь – Москва», отправление 8 июня;

№184 «Севастополь – Мурманск», отправление 8 июня.