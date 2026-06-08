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НовостиПроисшествия8 июня 2026 6:49

10-летний воронежец на велосипеде попал под колеса «Лады Гранта»

Подросток попал в больницу после ДТП на придомовой парковке в Воронеже
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

В воскресенье, 7 июня, на улице 5 Декабря в ДТП пострадал 10-летний мальчик. Подросток ехал на велосипеде «HARTMAN» по территории парковки и попал под автомобиль «Лада Гранта». Авария произошла в 16:25 в районе дома № 17.

В результате ДТП подросток получил травмы. Его срочно доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняют госавтоинспекторы.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 97 ДТП, из которых 69 – в Воронеже. В восьми авариях травмы различной степени тяжести получили 9 человек.