Еще три магнитные бури поджидают воронежцев в июне

Мощность бурь 11 и 12 июня и их продолжительность пока не известны. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Три магнитные бури обрушатся на Воронежскую область в текущем месяце. Они ожидаются 9, 11 и 12 июня. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ближайшая 9-часовая буря стартует около 3:00 9 июня. Пик придется на первые три часа, когда мощность бури превысит G2 (средний уровень). В это время метеозависимым людям стоит быть более осторожными и иметь при себе обезболивающие средства. Возможны бессонница и раздражительность.

А вот мощность бурь 11 и 12 июня и их продолжительность пока не известны.

Фото с сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

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