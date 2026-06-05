Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июня 2026 10:00

Председатель воронежского СНТ «назначил» себе премию в 250 тысяч и попал под статью

Полицейские выявили факт присвоения денежных средств
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Полицейские в Лискинском районе раскрыли схему хищения средств в одном из местных садоводческих товариществ. Подозреваемым оказался 41-летний председатель СНТ. Об этом 5 июня рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Как установило следствие, в период с декабря 2024 года по январь 2025 года мужчина, злоупотребив служебным положением, составил фиктивный протокол заседания правления. В документе было указано, что члены товарищества якобы приняли решение выплатить председателю премию в размере 250 000 рублей.

Предоставив подложный протокол бухгалтеру, злоумышленник добился издания приказа о выплате. Получив наличные деньги из кассы, он присвоил их себе, распорядившись по своему усмотрению.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие оперативные мероприятия.