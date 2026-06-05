Пенсионер из воронежского Эртиля избил полицейского в собственной квартире

Фото из архива КП

СУ СКР по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя Эртиля. Он обвиняется в применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом рассказали в ведомстве 5 июня.

Следствием установлено, что в июле 2025 года в квартире обвиняемого, расположенной в доме на ул. Первомайской в городе Эртиль, сотрудники полиции проводили обыск в рамках расследования уголовного дела о хищении продуктов питания в местном магазине.

Будучи несогласным с законными действиями сотрудников ОМВД, находившихся при исполнении должностных обязанностей, фигурант применил в отношении одного из них физическую силу, причинив телесные повреждения. Противоправные действия нападавшего были пресечены на месте полицейскими.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признал вину. Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.