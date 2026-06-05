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НовостиЗдоровье5 июня 2026 9:00

Умерла врач-акушер-гинеколог Воронежского перинатального центра Галина Бубнова

4 июня на 68-м году жизни скончалась Галина Павловна Бубнова
Анастасия АСТАШОВА
Прощание с Галиной Павловной состоится 5 июня в 12:00 в крематории по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 2/1

Прощание с Галиной Павловной состоится 5 июня в 12:00 в крематории по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 2/1

Фото: Воронежская областная клиническая больница №1 ВКонтакте..

4 июня на 68-м году жизни скончалась Галина Павловна Бубнова — врач-акушер-гинеколог первого гинекологического отделения Перинатального центра с 43-летним стажем. Об этом 5 июня сообщили в Воронежской областной больницы №1.

Галина Павловна была высококлассным специалистом, посвятившим медицине многие годы. За время работы она помогла тысячам пациенток, для которых стала опорой и поддержкой. Коллеги отмечают, что ее отличали глубокие профессиональные знания, готовность применять современные методы лечения, а также редкие душевные качества: доброта, отзывчивость и полная преданность своему делу. Она была мудрым наставником для молодых врачей, щедро делясь с ними своим богатым опытом и вдохновляя личным примером.

Прощание с Галиной Павловной состоится 5 июня в 12:00 в крематории по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 2/1.