Суд прекратил дело по иску прокуратуры к Краеведческому музею в Воронеже

Учитывая, что требования прокуратуры были исполнены добровольно и это не нарушает прав горожан, прокурор отозвал иск Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд города Воронежа закрыл дело по иску прокуратуры к Воронежскому областному краеведческому музею. Разбирательство прекратили после того, как руководство музея выполнило требования надзорного органа и обезопасило здание для посетителей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 4 июня.

Напомним, прокурор Ленинского района обратился в суд в интересах жителей города, включая детей. В иске содержалось требование обязать музей оборудовать здание современной системой экстренного оповещения на случай чрезвычайных ситуаций. Согласно первоначальным планам, на установку оборудования и необходимые технические мероприятия музею хотели дать полгода с момента вынесения судебного решения.

Однако в ходе заседания, состоявшегося 3 июня, представители музея предоставили суду все необходимые документы и доказательства того, что система оповещения уже установлена и готова к работе. Учитывая, что требования прокуратуры были исполнены добровольно и это не нарушает прав горожан, прокурор отозвал иск. Суд принял этот отказ и официально прекратил производство по делу.

На данный момент определение суда еще не вступило в законную силу.