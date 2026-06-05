842 жителя Воронежской области пострадали от клещей с начала сезона

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С наступлением тепла по 1 июня в больницы Воронежской области с жалобами на укусы клещей обратились 842 человека. По данным еженедельного мониторинга Роспотребнадзора, текущий уровень заболеваемости и число обращений не превышают среднемноголетних значений, и это говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в регионе.

Так, за неделю от укусов клещей пострадали 182 жителя региона. Для защиты специалисты Роспотребнадзора провели масштабную противоклещевую обработку территорий: ядохимикатами покрыто более 1117 га, включая 225 га в летних оздоровительных лагерях.

В случае укуса жителям напоминают о возможности проверить насекомое на наличие инфекций в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии (г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21; телефоны: 263-52-41, 264-15-71).

Чтобы минимизировать риски, ведомство рекомендует регулярно скашивать траву и убирать мусор на участках, а при выездах на природу использовать репелленты и проводить осмотры одежды. Если клещ всн же прицепился, его необходимо удалить в ближайшем травмпункте. При возникновении тревожных симптомов в течение двух недель после укуса — повышении температуры или изменении цвета кожи в месте укуса — следует немедленно обратиться к врачу.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что территория Воронежской области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). Случаев заболевания КВЭ здесь не регистрируется. Прививки от энцефалита делают только тем, кто планирует выезжать в эндемичные регионы.