Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июня 2026 6:37

Воронежца оштрафовали за незаконное ношение формы подполковника ВВС

Мужчина пришел в форме к зампрокурора области, еще и украсив китель медалью «Золотая Звезда»
Анастасия АСТАШОВА
.

.

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже мировой судья вынес решение по делу местного жителя, который незаконно надел военную форму со знаками отличия. Мужчину признали виновным в нарушении правил ношения форменной одежды и символики государственных военизированных организаций. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 4 июня.

По данным следствия, 12 марта мужчина пришел на личный прием к заместителю прокурора Воронежской области в форме подполковника ВВС России. Дополнительно он украсил китель медалью «Золотая Звезда», которая вручается Героям Российской Федерации.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина никогда не служил в звании подполковника и не имеет права на столь высокую госнаграду. Как признался сам нарушитель, весь комплект формы и муляж медали он просто заказал на маркетплейсе.

По решению суда обвиняемому назначен административный штраф в размере тысячи рублей. Кроме того, всю незаконно приобретенную форму и символику у него конфисковали. На данный момент постановление суда еще не вступило в законную силу.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.