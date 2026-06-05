Пять управляющих компаний в Воронежской области лишились лицензий

В региональной ГЖИ пояснили, что лицензия на управление домами выдается ровно на 5 лет Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В июне в Воронежской области прекратили работу пять управляющих организаций. Лицензии на управление многоквартирными домами аннулированы у ООО «ДОМРУС», ООО «УК МОДУЛЬ», ООО «СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ», ООО УК «Аква Эко Строй» и ИП Чудайкина А.С. так случилось, потому что срок действия их разрешительных документов истек, а сами компании не подали в Госжилинспекцию (ГЖИ) заявления на их продление. Об этом в ведомстве сообщили 4 июня.

В региональной ГЖИ пояснили, что лицензия на управление домами выдается ровно на 5 лет. Чтобы продолжить работу, компания должна заранее обратиться в надзорный орган. Заявление подается строго не ранее чем за 60 рабочих дней и не позднее чем за 45 рабочих дней до окончания срока действия текущей лицензии. Никаких других способов или упрощенных процедур для продления документов законом не предусмотрено.

При этом в первой половине текущего года работу других управляющих компаний удалось сохранить — специалисты ГЖИ продлили лицензии для 10 организаций, которые своевременно выполнили все необходимые требования.

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