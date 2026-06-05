10 с половиной часов сохранялся режим атаки БПЛА в Воронежской области

В одном из южных районов области обломки дронов повредили остекление и техническое помещение на промышленном предприятии Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области режим опасности атаки БПЛА сохранялся более 10 часов. Губернатор Александр Гусев объявил его 4 июня в 21:50, а об отбое жителей оповестили в 8:27 утра пятницы, 5 июня.

Около 22:25 тревогу усилили для Лискинского и Острогожского районов из-за угрозы прямого удара беспилотников — жителей просили держаться подальше от окон. Позже, в 1:19, в регионе ввели режим ракетной опасности, который продлился около получаса и был отменен в 1:50. Все это время власти призывали воронежцев находиться в укрытиях или помещениях без окон.

Утром стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над тремя районами области сбили три беспилотных летательных аппарата. По данным властей, никто из жителей не пострадал.

Тем не менее, последствия атаки есть: в одном из южных районов области обломки дронов повредили остекление и техническое помещение на промышленном предприятии. На данный момент работа на этом участке производства временно приостановлена, пока специалисты проводят обследование территории.

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