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НовостиПроисшествия5 июня 2026 5:22

3 БПЛА сбиты над Воронежской областью, повреждено здание предприятия

В одном из южных районов региона обломки БПЛА повредили окна и техническое помещение на предприятии
Анастасия АСТАШОВА
К счастью, обошлось без пострадавших среди жителей

К счастью, обошлось без пострадавших среди жителей

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью над тремя районами Воронежской области средства ПВО сбили три беспилотника. К счастью, обошлось без пострадавших среди жителей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев утром 5 июня.

В одном из южных районов области обломки дронов повредили окна и техническое помещение на промышленном предприятии. Сейчас работа на этом участке приостановлена, специалисты проводят осмотр территории, чтобы убедиться в полной безопасности.

Напомним, режим атаки БПЛА по всей области объявил глава региона накануне в 21:50. В 22:25 вой сирен встревожил жителей Острогожского и Лискинского районов. В муниципалитетах объявили прямую угрозу удара.

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