Воронежцам перенесут даты доставки пенсий в июне из-за выходных

В июне некоторые даты доставки пенсий выпадают на выходные и праздничные дни, поэтому в воронежском отделении Соцфонда изменили график выплат. Граждане получат пенсии заранее.

Так, если ваша дата доставки приходится на 12 июня, средства перечислят 11 июня. Тем, у кого выплата назначена на 21 июня, пенсию выдадут 19 июня. Остальные даты доставки остаются без изменений.

В Социальном фонде также напомнили, что зачисление денег на карты платёжной системы «Мир» производится в течение всего дня. Если средства не поступили утром, стоит дождаться их до конца дня.