Беспилотник сбили над Воронежской областью 26 мая вечером

Обломки дронов.

Дежурными силами ПВО над одним из городских округов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат 26 мая вечером. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

- По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, - уточнил чиновник.

Кроме того, в 22:02 объявлена отмена опасности БпЛА, действовавшая менее полутора часов – с 20:47.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 мая более восьми часов сохранялась опасность атаки БпЛА в Воронежской области.

