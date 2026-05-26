Две пассажирки пострадали в ДТП с двумя автобусами на улице 9 Января в Воронеже

По предварительным данным полиции, виновником аварии стал 36-летний водитель большого автобуса «ЛиАЗ» Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

В Воронеже возле дома № 248 по улице 9 Января столкнулись два маршрутных автобуса, «ЛиАЗ» и «ПАЗ Вектор». В результате травмы получили две пассажирки «ЛиАЗа» в возрасте 37 и 52 лет. Это случилось 25 мая около 15:00. Пострадавших женщин с места происшествия доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 26 мая.

По предварительным данным полиции, виновником аварии стал 36-летний водитель большого автобуса «ЛиАЗ». Двигаясь по 9 Января со стороны улицы Антонова-Овсеенко в направлении улицы Торпедо, он не выдержал безопасную дистанцию и на полной скорости врезался в попутный автобус «ПАЗ Вектор», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В настоящее время сотрудники полиции проводят по факту ДТП проверку, выясняя все точные причины и детали случившегося.

