В Воронеже накрыли банду молодых кибермошенников из Липецка, Адыгеи и самой столицы Черноземья

ГУ МВД по Воронежской области Фото: скриншот.

Воронежские полицейские вместе с коллегами из Липецкой области и Адыгеи задержали участников межрегиональной преступной группировки, которая грабила людей в интернете. В банду входили пятеро парней из Воронежской области в возрасте от 16 до 21 года. Юноши выманивали у граждан деньги, обналичивали их и переводили в криптовалюту. По словам одного из соучастников ОПГ, они украли у пенсионеров более 9 миллионов, а за это получили вознаграждение 40 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 25 мая.

Парни звонили людям и пугали их тем, что те якобы тайно «финансируют недружественные страны» или что им нужно срочно «задекларировать свои сбережения», чтобы не потерять их. Испуганные граждане отдавали наличные курьерам, после чего лидер группировки забирал деньги и переводил их в биткоины и другие цифровые монеты через криптообменники, отправляя финальную выручку таинственным кураторам.

Внутри банды роли были распределены: одни координировали курьеров, другие массово открывали липовые ИП и оформляли банковские карты на подставных лиц (так называемых «дропов»), чтобы безопасно снимать наличные. Были в группе и те, кто отвечал за безопасность во время передачи денег.

Во время обысков у парней дома изъяли все смартфоны, компьютеры и флешки. Сейчас все пятеро задержаны, а следователи уже официально доказали три крупных обмана на территории Воронежа, Липецка и Адыгеи.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей нашего региона.