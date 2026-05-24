Десятки тысяч воронежцев останутся без горячей воды с 25 мая

В рамках подготовки коммунального хозяйства к работе в зимний период с 25 мая в Воронеже горячую воду отключат в сотнях домов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В рамках подготовки коммунального хозяйства к работе в зимний период с 25 мая в Воронеже горячую воду отключат в сотнях домов. Графиком поделилась компания «РИР Энерго - Воронежская генерация».

Коминтерновский район - с 26 по 29 мая

бульвар Победы, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а, 2, 4, 6;

ул. Лизюкова, 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;

ул. Жукова, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

ул. 60-й Армии, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31, 28, 35, 37;

Московский проспект, 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 97а/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д,110е, 110и, 110л, 111, 112, 113, 114, 117а, 117в, 117б, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141;

ул. Шишкова, 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а;

ул. Хользунова, 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.),48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99б, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;

ул. Вл. Невского, 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49, 25/7, 25/8, 25/11, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38д, 38в, 38г, 38/2, 38/3, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48в, 48г, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б.

ул. Антонова-Овсеенко, 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35в, 35э, 48а, 35с.

ул. Новгородская, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;

пер. Ученический, 5;

ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;

ул. Беговая, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;

ул. 45 Стрелковой дивизии, 247/3, 249/1, 249/2, 249/3;

ул. Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31;

ул. Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15.

С 26 мая по 8 июня

ул. Торпедо, 13а,17а,17б,34.

Лидии Рябцевой, 51а,51б,51в,53,55.

пер. Политехнический, 14.

Советский район - с 25 мая по 7 июня

ул. Берег реки Дон, 8,18,23,40,44.

ул. Тепличная, 6,8,10,14,16,20,22,24,28.

С 26 мая по 8 июня

ул. Героев Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

ул. Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;

проспект Патриотов,1, 2, 2а, 3е, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;

ул. Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;

ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;

ул. Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;

ул. Пешестрелецкая, 98, 100, 100а.

Центральный район - 26 мая по 8 июня

ул. Ломоносова, 114/4, 114/5, 114/6, 114/12, 114/13, 116а, 116б, 116в, 118.

Ленинский район – с 26 мая по 8 июня

Моисеева, 75.

Железнодорожный район - 26 мая по 8 июня

ул. Сосновая, 24, 24а, 24б, 24в;

Лесной массив, 6;

Левобережный район – с 26 мая по 8 июня

ул. Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13, 15, 17;

ул. Дубянского, 1,12;

ул. Майская, 2, 3а, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а.

Напомним, «КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.