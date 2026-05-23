Беспилотник сбили над Воронежской областью в ночь на 23 мая

В 3:50 ночи отменили прямую угрозу удара для Россошанского района

В 6:11 утра 23 мая в Воронежской области сняли режим опасности атаки БПЛА. Он сохранялся около восьми часов. Чуть раньше, в шесть утра, губернатор Александр Гусев сообщил, что над городским округом сбили один беспилотник. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений в городе нет.

В 3:50 ночи отменили прямую угрозу удара для Россошанского района (она действовала с 23:15 22 мая). Однако уже в 4:30 утра сирены зазвучали в самом Воронеже — жителей предупредили об опасности, попросили зайти в дома и не подходить к окнам. Об отбое сообщили спустя полтора часа.

Как сообщили в Минобороны РФ, минувшей ночью дежурные силы ПВО уничтожили 348 дронов над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над Азовским и Черным морями.

