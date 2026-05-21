В Воронеже на 74-м году жизни скончалась драматург, режиссер и поэтесса Светлана Дремачева

Выпускница отделения журналистики ВГУ 1977 года, Светлана Дремачева начинала свой путь в искусстве в Ташкенте

Известный драматург, режиссер и поэтесса, бывший арт-директор отдала Воронежскому театру кукол имени В.А. Вольховского четверть века, на протяжении многих лет определяя его творческое лицо. Ее усилия помогли сохранить уникальный театр и продолжить его работу в сложнейший период после смерти легендарного режиссера Валерия Вольховского. Прощание состоится 22 мая в 10:00 в храме в честь иконы Божией Матери «Трех радостей» на Буденновском кладбище. Об этом администрация театра сообщила в соцсетях.

Выпускница отделения журналистики ВГУ 1977 года, Светлана Дремачева начинала свой путь в искусстве в Ташкенте, где работала в академическом театре драмы и Министерстве культуры УзССР. В 1997 году она вернулась в Воронеж и пришла в театр кукол сначала на должность заместителя директора, а с 2009 по 2022 год служила его арт-директором. За эти годы она написала множество пьес и стихов к спектаклям, а также лично срежиссировала такие постановки, как «Детский дневник войны», «Владимир Красно Солнышко», «Анна Ахматова. Поэма без героя. Реквием»...

Светлана Владимировна дважды становилась лауреатом премии ЦФО в области литературы и искусства за создание проектов для самых маленьких зрителей («Малышкина сцена» и «Театр из книжки»), а в 2023 году была удостоена престижной региональной премии «Браво» в самой почетной номинации — «За честь и достоинство». Коллеги, друзья и зрители запомнят ее как главного вдохновителя театра.