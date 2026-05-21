В Воронеже отправили в СИЗО 18-летнего курьера мошенников

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже полицейские задержали пособника телефонных мошенников. Им оказался 18-летний житель Бутурлиновки, который выполнял в преступной схеме роль курьера. Парень признался, что объявление о легком заработке нашел в интернете. За то, что он забирал деньги у обманутых граждан и переводил их организаторам, ему обещали вознаграждение в размере 10% от похищенной суммы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 21 мая.

Жертвой аферистов стала 80-летняя жительница Воронежа. Днем 18 мая ей на телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции, и огорошил известием: ее дочь якобы задержана правоохранителями. Чтобы избавить родственницу от уголовной ответственности, лжеполицейский потребовал крупную сумму. Пожилая женщина поддалась панике и собрала все сбережения. Вечером того же дня на Московском проспекте она передала приехавшему молодому человеку пакет, в котором находились 415 000 рублей. Позже, осознав, что ее обманули, пенсионерка обратилась за помощью в МВД.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Подозреваемого оперативно вычислили и задержали. На допросе юноша полностью признал свою вину. Суд на время следствия отправил парня под стражу. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Напомним, «КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.