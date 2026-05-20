Больше 7 миллионов штрафов наложила ГЖИ на воронежские УК и ресурсоснабжающие организации

В апреле государственная жилищная инспекция Воронежской области рассмотрела административных 98 дел, одну половину из которых возбудила прокуратура, а вторую - возбудили на основании протоколов, составленных жилищными инспекторами.

В общей сложности штрафами наказали 39 должностных лиц управляющих организаций и 59 юридических лиц, включая ресурсоснабжающие организации.

Управляющие компании поплатились за ненадлежащее техническое состояние оголовков, содержание мест общего пользования в неудовлетворительном состоянии, непланомерный прогрев батарей в квартирах, захламление контейнерных площадок отходами, подтопление подвального помещения. Четыре управляющих организации оштрафовали за наличие задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, что является грубым лицензионным нарушением.

На ресурсоснабжающие организации штрафы наложили за нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами и срыв графика вывоза ТКО.

Общая сумма наложенных штрафов на управляющие и ресурсоснабжающие организации составила 7 358 000 рублей, отметили в ГЖИ. Кроме того в отношении проштрафившихся компаний вынесли 28 предупреждений.