Воронежскую филармонию возглавила Ирина Авралева

фото министерства культуры Воронежской области

Руководителем Воронежской филармонии назначили Ирину Авралеву, сообщил региональный минкульт. Ранее она занимала должность художественного руководителя учреждения.

Ирина Авралева по специальности пианистка, окончила Воронежский институт искусств. С 1999 года преподает в Воронежском музыкальном колледже имени Ростроповичей. С 2015 года стала худруком филармонии, продолжая преподавать.

Ирина Авралева сменила на посту руководителя Николая Попова, который возглавлял филармонию много лет. Он продолжит работу в филармонии в должности помощника художественного руководителя.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.