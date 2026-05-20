5 лет колонии получил житель Воронежской области, погубивший в пьяном ДТП сына

фото ГАИ Воронежской области

Осудили 49-летнего жителя Бутурлиновского района Воронежской области, по вине которого в ДТП погиб его сын и еще двое подростков получили тяжелые травмы.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, авария произошла в начале сентября 2025 года. Мужчина пьяным и без прав вез в машине несколько подростков. И к тому стал лихачить: во время движения по автодороге «Елань-Колено - Бутурлиновка - Толучеевка» он превысил скорость, выехал на встречную полосу, а потом вылетел в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП его 16-летний сын умер от полученных травм, 15-летнему подростку причинен тяжкий вред здоровью, а 17-летнему - вред здоровью средней тяжести.

- Виновный осужден к пяти годам колонии-поселения, лишен прав на 2,5 года, с него взыскана компенсация морального вреда в размерах 1 млн рублей и 735 тысяч рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

