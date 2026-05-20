В воронежском сквере имени Куцыгина отремонтировали скамейки

В Ленинском районе Воронежа комбинат благоустройства приводит в порядок общественные пространства: убирают мусор, пескосмет, выполняют фрагментарный ремонт тротуарного покрытия, дорожного полотна проезжей части и элементов малых архитектурных форм в скверах и на бульварах района.

20 мая коммунальщики трудились в сквере им. Д.М. Куцыгина. Здесь они провели ремонт деревянных скамеек.

- Сквер в самом центре Воронежа всегда носил сугубо транзитный характер, но после масштабной реконструкции в 2021 году он получил места для отдыха, благоустроенную территорию и регулярный уход комбината благоустройства, - рассказали в управе Ленинского района.