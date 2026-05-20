НовостиОбщество20 мая 2026 9:51

В Воронеже на пунктах сдачи ЕГЭ запретили прикасаться к выпускникам

Досмотр должен быть визуальным и с помощью рамки металлодетектора
Ярослав ИВАНОВ
О готовности к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах сообщила министр образования Воронежской области Наталья Салогубова.

К проведению экзаменов готовы 110 пунктов, более 7 000 специалистов, которые будут сопровождать сдачу ОГЭ и ЕГЭ, а также более 1000 наблюдателей, среди которых и представители родительской общественности.

- При прохождении через рамку металлоискателя на входе в пункты проведения экзамена, в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора, организаторы вне аудитории и сотрудники охраны не должны прикасаться к участникам и их вещам, - напомнила министр. - Они могут лишь предложить добровольно сдать запрещенный предмет, вызвавший сигнал металлоискателя. В случае отказа участник не будет допущен в пункт проведения экзамена.

