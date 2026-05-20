В Воронеже два человека пострадали в ДТП с тремя авто

Воронежские автоинспекторы устанавливают обстоятельства столкновения трех автомобилей на улице Бахметьева. Авария произошла днем 19 мая.

Примерно в 15.15, по предварительным данным ГАИ, 40-летний водитель «Кадилака Эскалейд», следовавший от улицы Пирогова в направлении улицы Ворошилова, при повороте налево не уступил дорогу встречному «ВАЗ 2110», который отбросило в припаркованный «Джили Эмгрант».

В ДТП пострадали два человека: 40-летний водитель и 31-летний пассажир «десятки», их доставили в больницу.

