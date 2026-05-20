В райцентре под Воронежем ужесточили приговор директору УК из-за гибели ребенка от угарного газа

Прокуратура области добилась изменения приговора руководителю управляющей организации в Павловске за оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности. Бездействие стало причиной смерти ребенка. Инцидент произошел в мае 2023 года: в одной из квартир от скопившегося угарного газа скончался несовершеннолетний, а его мать получила легкий вред здоровью.

Руководитель УК был признан райсудом виновным в том, что не обеспечил надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме. Изначально ему назначили три года условно с испытательным сроком на два года. Но прокуратура посчитала приговор чрезмерно мягким и подала апелляцию.

- 19 мая суд апелляционной инстанции исключил положения об условной мере наказания и назначил мужчине 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты, а также дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению многоквартирными домами на два года. Кроме того, суд увеличил сумму компенсации морального вреда в пользу потерпевших с 600 до 800 тыс рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.