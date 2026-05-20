Под Воронежем автомобилистка на Haval врезалась в дерево

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП с пострадавшей в Нижнедевицком районе Воронежской области. Авария произошла 19 мая в 22.30 в селе Андреевка.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 42-летняя автомобилистка на Haval не учла соответствия скорости конкретным условиям движения и врезалась в дерево.

В аварии пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля, ей оказали помощь на месте и потом госпитализировали в БСМП №1.

За 19 мая в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 101 ДТП, в них пострадали пять человек.

