Воронежцам на Переверткина отключат воду из-за замены задвижки

Водоканал предупредил воронежцев об очередном плановом отключении воды в Железнодорожном районе.

21 мая на ул. Переверткина, 41 коммунальщики будут менять запорную арматуру диаметром 200 мм. Холодное водоснабжение ограничат на шесть часов - с 10.00 до 16.00.

После включения не забудьте слить ржавчину, сама по себе вода по биологическому и химическому составу не опасна.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал об отключении воды из-за ремонта на ул.Переверткина, 39 сегодня - ее включат в 14 часов.

